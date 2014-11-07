Google Drive, la nuova estensione per Chrome

[caption id="attachment_8915" align="alignleft" width="300"] Google Drive[/caption] Google Drive a quanto pare permetterà di lanciare delle app desktop grazie ad una nuova estensione per Chrome che renderà possibile l’apertura dei file salvati sulla piattaforma. Tutto questo è possibile farlo direttamente dal proprio broswer che si possiede sul proprio computer. È stato inoltre tutto annunciato dalla Mountain View con un post all’interno del blog ufficiale. Per poter fare quanto detto prima, bisogna installare il client Drive e aggiornarlo all’ultima versione per poi sincronizzare i dati salvati su server remoto; dopo tutto questo sarà anche possibile fare un click con il tasto destro per poi selezionare l’opzione Open With ed infine scegliere i programmi compatibili. Tutto questo è stato fatto per permettere a Google Drive di avere come obiettivo principale, quello di velocizzare tutte le operazioni che si ripetono per più volte al giorno. Per testare questo aggiornamento quindi, non resta altro che attendere il debutto dell’estensione di Chrome sulla piattaforma di Web Store di Google per poi effettuare il download gratuito. Ovviamente nel momento dell’uscita tutti potranno poi fare delle recensioni per poi valutare il tutto in base alle esperienze dell’utenza e quindi poi trarne anche delle conclusioni realistiche. Dunque si attende con ansia l’ufficialità della Mountain View.