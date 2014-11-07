Office Preview, disponibile la versione per Android

[caption id="attachment_8804" align="alignleft" width="300"] Office 365[/caption] Tra le ultime news rimbalza senza dubbio quella della Office Preview per i tablet Android. La Microsoft ha infatti comunicato che c’è una versione preliminare di questa app che sarà però rilasciata entro la fine di dicembre. Nel mentre però tutti gli utenti interessati possono iscriversi al programma preview, soprattutto se si possiede un dispositivo con il sistema operativo Android 4.4 KitKat in quanto il 5.0 Lollipop ancora non è supportato. Altra caratteristica consigliata è senza dubbio quella della diagonale compresa tra i 7 e i 10,1 pollici. Sono già state trovate sul web le prime immagini di questa Office Preview per Android e si nota sicuramente una somiglianza tra le varie app come Word, Excel, Power Point e tante altre che sono le corrispondenti della versione per dispositivi Apple. La Microsoft quindi, ancora una volta ha mostrato all’utenza che vuole offrire a tutti i suoi seguaci e non solo, la stessa esperienza positiva per tutti i tipi di piattaforme per consentire inoltre anche di modificare i vari file, documenti e tanti altri contenuti, senza l’ausilio dell’abbonamento al pacchetto Office 365. Non resta altro quindi che iscriversi al programma, oppure attendere l’uscita dell’app ufficiale verso la fine del mese di dicembre.