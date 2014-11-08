Android 5.0 Lollipop, uno degli aggiornamenti più importanti di Google

[caption id="attachment_8667" align="alignleft" width="300"] Android 5.0 Lollipop[/caption] Android 5.0 Lollipop è il nuovo sistema operativo creato dalla Mountain View e sicuramente rappresenta uno degli aggiornamenti più importanti mai rilasciati da Google per i propri dispositivi mobili. Questa piattaforma infatti, grazie al suo aggiornamento è stata completamente rivoluzionata rispetto a quanto è stato visto con gli scorsi sistemi operativi KitKat. Si parte quindi dalla stessa interfaccia in stile Material Design fino ad arrivare alle vere e proprie prestazioni che compiono senza dubbio degli enormi passi in avanti. Tutto questo però è stato possibile grazie all’impiego del nuovo runtime system ART che va poi a sostituire quello precedente, ovvero Dalvik. È stata inoltre migliorata anche la gestione dell’autonomia con delle tecnologie nuove come ad esempio Project Volta e Battery Historian, quindi questo update di Android 5.0 Lollipop rappresenta senza dubbio uno dei migliori inizi per l’evoluzione del sistema della Mountain View che sicuramente non si fermerà solo ed esclusivamente a questo in quanto si ha sempre voglia di fare meglio e non solo per rendere felici i propri utenti, ma anche per delle soddisfazioni personali. Non resta altro quindi che effettuare l’aggiornamento sul proprio dispositivo nel momento in cui viene segnata la notifica, oppure per chi non vuole attendere si può scaricare anche gratuitamente il file APK.