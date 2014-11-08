Si parla già dei probabili dispositivi Apple iPhone 7 o iPhone 6S

[caption id="attachment_8920" align="alignleft" width="300"] iPhone 7[/caption] Secondo alcune indiscrezioni si parla già del nuovo dispositivo che la Apple potrebbe preparare, ovvero l’iPhone 7. Si parla però anche di un probabile iPhone 6S con uno schermo inedito in 3D e lo sviluppo pare sia stato affidato al partner TPK. Non sarà quindi necessario l’utilizzo degli occhialini e stando a quanto riportano le ultime notizie, la società da Cupertino già starebbe collaborando con l’azienda da molto tempo per avere questa particolare caratteristica sul proprio dispositivo. Si sta quindi costruendo un hardware e un software compatibili con questa tecnologia in quanto il sistema operativo iOS sembra che non riesca a supportare questo carico. Ovviamente, almeno per ora, si tratta solo ed esclusivamente di voci e non c’è nulla di certo, però la tecnologia brevettata potrebbe essere denominata Interactive holographic display device e potrebbe anche essere utilizzata per decifrare gli ologrammi sullo schermo dello stesso dispositivo. Questi ultimi possono essere integrati direttamente dall’utente che li inserisce tramite dei semplici gesti, ma si parla ancora solo di supposizioni, proprio per questo non resta che attendere le prossime notizie ufficiali che deriveranno dalla società da Cupertino riguardo all’iPhone 7 o al possibile dispositivo iPhone 6S. Sicuramente a breve ci saranno ulteriori accertamenti da chi segue l’azienda da vicino.