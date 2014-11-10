Firefox Developer Edition, il nuovo aggiornamento del broswer

[caption id="attachment_8936" align="alignleft" width="300"] Firefox Developer Edition[/caption] Mozilla ha annunciato che a breve sarà disponibile il nuovo broswer progettato per gli sviluppatori web, ovvero Firefox Developer Edition. Sono inoltre disponibili tutti i tool necessari alla realizzazione delle app e quindi per celebrare il decimo compleanno di Firefox, è stato deciso di installare un aggiornamento semplificato per la gestione della navigazione e una visione del broswer migliore per gli sviluppatori. Oltre ai tool già presenti sono state anche incluse due novità: Valence e WebIDE. Firefox Developer Edition quindi pare sia tra le versioni più attese in quanto con tutte queste migliorie, sicuramente l’esperienza degli utenti è stata migliorata e quindi tutti questi Tool possono anche velocizzare le prestazioni del broswer. Le novità WebIDE e Valence sono importanti in quanto la prima va a sostituire il Gestore delle app mentre il secondo permette di sviluppare ed eseguire il debig delle app attraverso diversi broswer e dispositivi, estendendo i tool anche per altre versioni di Firefox. Non resta altro quindi che attendere ulteriori notizie riguardo appunto a queste novità per poi averle finalmente sul proprio dispositivo per migliorare non solo le prestazioni, ma anche per velocizzare praticamente i processi in internet e non solo.