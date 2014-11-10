Microsoft Lumia, a breve la presentazione del dispositivo

[caption id="attachment_8938" align="alignleft" width="300"] Microsoft Lumia[/caption] La Microsoft Lumia sta per lanciare il suo primo dispositivo post Nokia, ma fin dalla vigilia pare che sul piatto delle offerte possano esserci tantissime novità come ad esempio un bundle con tanto di cuffie. All’annuncio ormai manca poco e la prima cosa che si evince è soprattutto la grande confezione, quindi lo smartphone è impacchettato per bene e a quanto pare ci saranno anche delle rivelazioni. I dettagli delineano un’offerta particolare, quindi una sorta di bundle che sicuramente potrebbe essere appetibile in ottica natalizia, ma ovviamente non si hanno certezze, la cui conferma potrà arrivare soltanto con l’evento organizzato della giornata di domani, quindi l’attesissima presentazione del dispositivo. Gli indizi disponibili per il nuovo Microsoft Lumia sono: una confezione quadrata, nel video di presentazione al 5 secondo il fermo immagine rivela anche un cavo curvo all’interno dell’imballaggio, nel secondo 7 invece c’è qualcosa di curvo sotto le pieghe di una carta nera che avvolge l’interno, al secondo 8 invece si iniziano già a notare dei particolari più concreti come l’oggetto dell’involucro, la sagoma e un paio di cuffie. Al seconso 11 invece si vede con chiarezza la sagoma dello smartphone e ci sono inoltre pochissimi dettagl2i riguardo alla fotocamera. Ci sono poi altre tantissime novità che saranno scoperte domani in occasione della presentazione.