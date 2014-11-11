Lumia 535 il primo smartphone della Microsoft Lumia

[caption id="attachment_8945" align="alignleft" width="300"] Lumia 535[/caption] I Lumia 535 sono i primi Microsoft Lumia che sono stati annunciati dopo l’abbandono del brand Nokia e a quanto pare si tratta del nuovo modello dell’area low budget. Sono 5 i pollici dello schermo e sono 5 le esperienze che sono state integrate all’interno del dispositivo e quindi gratuite, quindi Skype, Office, Outlook, One Drive e Cortana. Sono 5 anche i megapixel della fotocamera anteriore e di quella posteriore e nonostante tutte queste qualità si tratta di un modello low cost. Andrea Rubei, il general manager della Microsoft Device Italia ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito: “Il Lumia 535 è caratterizzato dalla nostra soluzione 5x5x5. Noi ci impegniamo a rendere l’innovazione accessibile a tutti, per questo motivo offriamo i migliori servizi Microsoft gratuiti e preinstallati sui nostri Lumia oltre a una fotocamera anteriore da 5 MP con grandangolo e un ampio display da 5 pollici con schermo qHD, il tutto ad un prezzo conveniente”. Il prezzo infatti, come detto in precedenza, è di 110 euro, escluse le tasse e le sovvenzioni, quindi si tratta di un modello particolare che potrebbe rendere felici tutti gli utenti che vogliono qualità ad un prezzo non elevato. Importante è anche ricordare che il dispositivo è stato pensato anche nella versione dual sim per poi rendere felici tutti coloro che hanno due numeri.