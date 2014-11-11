Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Lumia 535 il primo smartphone della Microsoft Lumia

Redazione Avatar

di Redazione

11/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_8945" align="alignleft" width="300"]Lumia 535 Lumia 535[/caption] I Lumia 535 sono i primi Microsoft Lumia che sono stati annunciati dopo l’abbandono del brand Nokia e a quanto pare si tratta del nuovo modello dell’area low budget. Sono 5 i pollici dello schermo e sono 5 le esperienze che sono state integrate all’interno del dispositivo e quindi gratuite, quindi Skype, Office, Outlook, One Drive e Cortana. Sono 5 anche i megapixel della fotocamera anteriore e di quella posteriore e nonostante tutte queste qualità si tratta di un modello low cost. Andrea Rubei, il general manager della Microsoft Device Italia ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito: “Il Lumia 535 è caratterizzato dalla nostra soluzione 5x5x5. Noi ci impegniamo a rendere l’innovazione accessibile a tutti, per questo motivo offriamo i migliori servizi Microsoft gratuiti e preinstallati sui nostri Lumia oltre a una fotocamera anteriore da 5 MP con grandangolo e un ampio display da 5 pollici con schermo qHD, il tutto ad un prezzo conveniente”. Il prezzo infatti, come detto in precedenza, è di 110 euro, escluse le tasse e le sovvenzioni, quindi si tratta di un modello particolare che potrebbe rendere felici tutti gli utenti che vogliono qualità ad un prezzo non elevato. Importante è anche ricordare che il dispositivo è stato pensato anche nella versione dual sim per poi rendere felici tutti coloro che hanno due numeri.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy Note Edge, arriva anche in Italia

Articolo Successivo

Samsung presenta la NXI in nuovi video

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019