Samsung Galaxy Note Edge, arriva anche in Italia

Redazione Avatar

di Redazione

11/11/2014

Samsung-Galaxy-Note-Edge1Il Samsung Galaxy Note Edge a quanto pare arriverà anche in Italia e nel resto dell’Europa al prezzo di 899 euro. Si tratta di un dispositivo dal design unico e quindi anche in edizione limitata e solo in alcuni paesi che hanno ricevuto l’ok dalla casa sud coreana. Pare quindi che il nuovo super smartphone arriverà a partire dal 12 dicembre e proprio per consentire agli utenti di effettuare un fantastico regalo di Natale. I paesi in cui si vedrà questa limited edition saranno per il modello SM – N915F: Russia e Kazakistan; per il modello SM – N915FY: Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Portogallo, Austria, Paesi nordici, Polonia, Francia, Svizzera, Italia, Spagna e Lussemburgo; per il modello SM – N915G invece: India, Australia, Nepal e Singapore. La scorsa settimana però la casa sud coreana ha anche annunciato che il Galaxy Note Edge sarebbe stato in Germania solo se un numero sufficiente di persone avrebbe fatto richiesta e quindi con un sondaggio si è riusciti a comprendere che circa 120 mila tedeschi lo vogliono nelle proprie tasche. Le intenzioni della Samsung ovviamente sono quelle di volerlo esportare anche in altre zone del mondo come ad esempio nel Vecchio Continente, ma bisogna comunque attendere i comunicati ufficiali.
