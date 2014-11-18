Android 5.0 Lollipop, c'è il bug della fotocamera e flash LED

[caption id="attachment_8667" align="alignleft" width="300"] Android 5.0 Lollipop[/caption] Android 5.0 Lollipop è il nuovo sistema operativo della Mountain View e a quanto pare subito sta creando problemi con un bug della fotocamera, ma anche l’utilizzo del Flash LED come una torcia direttamente dai Quick Settings può portare anche ad altri problemi per la fotocamera. Questi bug sono quindi sfuggiti al controllo di Google e che affliggono la versione della piattaforma che dovrebbe essere definitiva e che quindi creerebbe problemi per gli utenti. È stato inoltre segnalato il tutto tramite le pagine dei social della Mountain View e questi bug a quanto pare porterebbero allo spegnimento automatico per un lasso di tempo determinato, rendendo così la fotocamera inutilizzabile. Lanciando l’app poi viene infatti ripresentata la schermata che avvisa dell’errore, non permettendo così di utilizzare una seconda volta anche la torcia. Il bug è stato certificato sul Nexus 5 ma a quanto pare il problema di Android 5.0 Lollipop riguarderà anche altri dispositivi ai quali però non si è ancora presentato il problema. Non resta altro quindi che attendere comunicazioni ufficiali dalla Mountain View che già sta lavorando per risolvere i problemi e regalare a tutti gli utenti in questione, migliori esperienze con il sistema operativo che è stato appena reso disponibile.