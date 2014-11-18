Z Launcher disponibile anche per Android

[caption id="attachment_7532" align="alignleft" width="300"] Nokia Z Launcher[/caption] Nokia Z Launcher ha una nuova home per i sistemi operativi Android e finalmente disponibile anche per altri dispositivi oltre al Nokia N1. Quindi il launcher aiuterà gli utenti a scegliere quali saranno tutte le informazioni più pertinenti nel corso della giornata ma soprattutto anche le app da utilizzare, o almeno consigliate. Google quindi pare stia lavorando al massimo per valutare i miglioramenti e regalarli poi ai suoi utenti negli ultimi mesi. Questa applicazione è sempre stata preinstallata sul Nokia N1 ma ad oggi con Android tutto è cambiato, mostrando le stesse funzioni in base alle preferenze dell’utente e quindi in modo tale da poter consigliare le app da poter utilizzare. Inoltre la funzionalità Scribble è molto utile soprattutto per i collezionisti e invece di sfogliare le semplici schermate, Z Launcher permetterà anche di trovare velocemente l’app scrivendo semplicemente la lettera iniziale. Quindi un’applicazione basata sulla tecnologia di riconoscimento della scrittura a mano libera che è basata soprattutto su MyScript. Non resta altro quindi, che attendere ulteriori informazioni riguardo all’applicazione, ma soprattutto le recensioni degli utenti che saranno senza dubbio felicissimi dell’innovazione regalata da Google grazie all’applicazione in questione; a breve quindi ci saranno ulteriori notizie a riguardo.