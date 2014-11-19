Office 365 Video, la nuova app per la visualizzazione di clip

[caption id="attachment_8804" align="alignleft" width="300"] Office 365[/caption] Microsoft ha annunciato che Office 365 Video sarà un nuovo portale che elenca i video che sono stati pubblicati all’interno dell’azienda. Il servizio sarà inoltre disponibile per i piani entreprise dell’app proprio per migliorare le esperienze business del programma. La nuova feature sarà quindi disponibile per tutti gli iscritti al programma First Release, e verrà distribuita a tutti nei primi mesi del 2015. Stando quanto riporta la Microsoft i video sono la fonte più potente di comunicazione, soprattutto per offrire dei messaggi migliori soprattutto a coloro che lavorano nelle aziende. Questo nuovo pacchetto Office 365 Video secondo le ultime indiscrezioni utilizza anche Azure Media Services per ottimizzare la riproduzione da qualsiasi dispositivo. Una delle caratteristiche più importanti è sicuramente quella della semplicità dell’interfaccia che ha la capacità di evidenziare tutti i video più popolari nella parte superiore della pagina. Ovviamente il servizio può offrire numerosi formati per permettere a tutti i sistemi operativi e dispositivi di avere una buona riproduzione. Non resta altro quindi che attendere l’uscita di questa applicazione per poi iniziare ad avere le prime recensioni a riguardo, soprattutto per vedere come funziona il tutto grazie alla fantastica interfaccia messa in serbo dalla Microsoft che è in continua evoluzione per i suoi utenti.