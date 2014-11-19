Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Office 365 Video, la nuova app per la visualizzazione di clip

Redazione Avatar

di Redazione

19/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_8804" align="alignleft" width="300"]Office 365 Office 365[/caption] Microsoft ha annunciato che Office 365 Video sarà un nuovo portale che elenca i video che sono stati pubblicati all’interno dell’azienda. Il servizio sarà inoltre disponibile per i piani entreprise dell’app proprio per migliorare le esperienze business del programma. La nuova feature sarà quindi disponibile per tutti gli iscritti al programma First Release, e verrà distribuita a tutti nei primi mesi del 2015. Stando  quanto riporta la Microsoft i video sono la fonte più potente di comunicazione, soprattutto per offrire dei messaggi migliori soprattutto a coloro che lavorano nelle aziende. Questo nuovo pacchetto Office 365 Video secondo le ultime indiscrezioni utilizza anche Azure Media Services per ottimizzare la riproduzione da qualsiasi dispositivo. Una delle caratteristiche più importanti è sicuramente quella della semplicità dell’interfaccia che ha la capacità di evidenziare tutti i video più popolari nella parte superiore della pagina. Ovviamente il servizio può offrire numerosi formati per permettere a tutti i sistemi operativi e dispositivi di avere una buona riproduzione. Non resta altro quindi che attendere l’uscita di questa applicazione per poi iniziare ad avere le prime recensioni a riguardo, soprattutto per vedere come funziona il tutto grazie alla fantastica interfaccia messa in serbo dalla Microsoft che è in continua evoluzione per i suoi utenti.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Just Drive, la nuova app per le Jaguar Land Rover

Articolo Successivo

Samsung lancia nuova videocamera 3D per la realtà virtuale

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019