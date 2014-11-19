Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Just Drive, la nuova app per le Jaguar Land Rover

Redazione Avatar

di Redazione

19/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Just DriveJust Drive è una nuova applicazione che consente di inviare i comandi vocali per le Jaguar Land Rover e a quanto pare quest’ultima consente di integrare il supporto ai comandi vocali nel sistema di infotainment InControl. Questi sistemi equipaggiati a bordo della vettura quindi sono sempre più all’avanguardia e quindi non si tratta più di limitarsi solo al fornire delle indicazioni stradali o il controllo della musica, ma anche l’accesso ai social, i network e tantissimi altri servizi utili all’occorrenza. Il tutto ovviamrnte tramite i messaggi vocali in modo tale da non distrarre il conducente dalla guida. Quindi questa app denominata Just Drive, sicuramente aiuterà a migliorare l’esperienza all’interno della Jaguar Land Rover. Il tutto sarà disponibile nel 2016 sui veicoli preferiti dal gruppo e a breve sarà disponibile Just Drive anche per iOS 8 e per il sistema operativo Android e il tutto sicuramente renderà felici tutti gli utenti che vogliono provare questa nuova esperienza. Non resta altro quindi che attendere altre novità a riguardo per poi avere delle certezze in più, ma soprattutto per iniziare a provare tutte queste funzionalità utilissime per la guida di una macchina importante ma soprattutto alla moda con tutte le news possibili.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Display, Samsung Galaxy Note 4 batte tutti

Articolo Successivo

Office 365 Video, la nuova app per la visualizzazione di clip

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019