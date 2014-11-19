Just Drive, la nuova app per le Jaguar Land Rover
di Redazione
19/11/2014
Just Drive è una nuova applicazione che consente di inviare i comandi vocali per le Jaguar Land Rover e a quanto pare quest’ultima consente di integrare il supporto ai comandi vocali nel sistema di infotainment InControl. Questi sistemi equipaggiati a bordo della vettura quindi sono sempre più all’avanguardia e quindi non si tratta più di limitarsi solo al fornire delle indicazioni stradali o il controllo della musica, ma anche l’accesso ai social, i network e tantissimi altri servizi utili all’occorrenza. Il tutto ovviamrnte tramite i messaggi vocali in modo tale da non distrarre il conducente dalla guida. Quindi questa app denominata Just Drive, sicuramente aiuterà a migliorare l’esperienza all’interno della Jaguar Land Rover. Il tutto sarà disponibile nel 2016 sui veicoli preferiti dal gruppo e a breve sarà disponibile Just Drive anche per iOS 8 e per il sistema operativo Android e il tutto sicuramente renderà felici tutti gli utenti che vogliono provare questa nuova esperienza. Non resta altro quindi che attendere altre novità a riguardo per poi avere delle certezze in più, ma soprattutto per iniziare a provare tutte queste funzionalità utilissime per la guida di una macchina importante ma soprattutto alla moda con tutte le news possibili.
