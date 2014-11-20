Display, Samsung Galaxy Note 4 batte tutti

[caption id="attachment_8219" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Note 4[/caption]Secodno un'analisi compiuta sulla qualità e sulle prestazioni del display degli smartphone da parte di DisplayMate, ci sarebbero pochi dubbi: è il Samsung Galaxy Note 4 il device in grado di garantire le performance più soddisfacenti. Nonostante alcuni altri test dessero il Note 4 tallonato da altri concorrenti, DisplayMate non ha tentennamenti nell'affermare il device Samsung quale il "migliore" sulla piazza, sotto il profilo del display. Molto più attardati appaiono essere i dispositivi Apple, con iPhone 6 Plus e iPad Air 2 che hanno ricevuto punteggi soddisfacenti, ma molto lontani dagli standard coreani.