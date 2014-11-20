Samsung pronta a lanciare display pieghevole?

[caption id="attachment_7408" align="alignleft" width="300"] Tablet pieghevoli[/caption]Secondo quanto annuncia ZDNet, entro pochi mesi Samsung dovrebbe essere pronta a lanciare sul mercato un nuovo display flessibile per smartphone. Contrariamente all'esperimento del Galaxy Edge, si tratterebbe di un display in grado di ripegarsi completamente a metà. Così ha dichiarato il il Vice Presidente del Business Strategic Team di Samsung Display Lee Chang-hoon nel corso di un recente evento: Garantiremo una capacità di produzione di 30-40 mila display flessibili al mese entro la fine del prossimo anno. Non ci saranno altre aziende al di fuori di noi in grado di offrire questa grande capacità di produzione entro il 2016. Abbiamo in programma di offrire ai consumatori un prodotto dal display flessibile entro la fine dell’anno. Ad ogni modo, non è ancora stato deciso nulla sul prodotto finale.