Google Maps si aggiorna e migliora le funzionalità

[caption id="attachment_7669" align="alignleft" width="300"] Google Maps[/caption] Google Maps a quanto pare può effettuare l’embed delle immagini panoramiche di Street View o di Photo Sphere che sono presenti all’interno dell’app o della pagina web. Tutto questo per offrire agli utenti una migliore esperienza grazie alle immagini panoramiche a 360 gradi del servizio Street View e non solo. L’annuncio di tutto è arrivato con un intervento firmato da Ken Hoetmer, il product manager di Google ;aps API, spiegando quindi che la condivisione delle mappe online è possibile, e che tutto ciò permette ai navigatori di interagire con tutti i luoghi del mondo. Ecco le parole rilasciate a riguardo: “Alcuni mesi fa abbiamo rilasciato una nuova API per Google Maps Embed, che permette agli sviluppatori di generare snippet HTML utili ad includere Google Maps nel proprio sito Web. Al tempo, i lettori più attenti potrebbero aver notato che la funzionalità non riguardava Street View e Photo Sphere. Ora le cose cambiano!”. Non resta altro quindi che attendere ulteriori notizie, o ulteriori aggiornamenti per avere dei miglioramenti ma anche tantissime altre funzionalità utilizzime all’interno di questa applicazione, che con il passar del tempo, sta sicuramente sviluppando dei miglioramenti importanti e non solo per l’azienda ma anche per tutti gli utenti.