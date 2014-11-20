Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Google Maps si aggiorna e migliora le funzionalità

Redazione Avatar

di Redazione

20/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_7669" align="alignleft" width="300"]Google Maps Google Maps[/caption] Google Maps a quanto pare può effettuare l’embed delle immagini panoramiche di Street View o di Photo Sphere che sono presenti all’interno dell’app o della pagina web. Tutto questo per offrire agli utenti una migliore esperienza grazie alle immagini panoramiche a 360 gradi del servizio Street View e non solo. L’annuncio di tutto è arrivato con un intervento firmato da Ken Hoetmer, il product manager di Google ;aps API, spiegando quindi che la condivisione delle mappe online è possibile, e che tutto ciò permette ai navigatori di interagire con tutti i luoghi del mondo. Ecco le parole rilasciate a riguardo: “Alcuni mesi fa abbiamo rilasciato una nuova API per Google Maps Embed, che permette agli sviluppatori di generare snippet HTML utili ad includere Google Maps nel proprio sito Web. Al tempo, i lettori più attenti potrebbero aver notato che la funzionalità non riguardava Street View e Photo Sphere. Ora le cose cambiano!”. Non resta altro quindi che attendere ulteriori notizie, o ulteriori aggiornamenti per avere dei miglioramenti ma anche tantissime altre funzionalità utilizzime all’interno di questa applicazione, che con il passar del tempo, sta sicuramente sviluppando dei miglioramenti importanti e non solo per l’azienda ma anche per tutti gli utenti.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung e Blackberry, nuova partnership per il bene di Android

Articolo Successivo

Google Drive migliora con l'integrazione di Hangouts

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019