Samsung e Blackberry, nuova partnership per il bene di Android

[caption id="attachment_3615" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy S3 vs BlackBerry Z10[/caption]Tempo di alleanze strategiche per Samsung. Dopo l'intesa raggiunta con Apple, infatti, la società coreana ha annunciato una partnership con Blackberry al fine di migliorare la qualità del proprio sistema operativo Android. In particolare, un comunicato annuncia che dal dal prossimo anno il software Knox di Samsung integrerà la tecnologia di cifratura Blackberry, allo scopo di migliorare ulteriormente la sicurezza end-to-end della piattaforma. Fin troppo chiaro lo scopo dell'accordo: cercare di rendersi maggiormente appetibile agli occhi dei clienti istituzionali e governativi, che della sicurezza fanno una delle determinanti fondamentali di chiusura delle commesse...