Android Auto sarà presentato all'LA Auto Show

[caption id="attachment_9073" align="alignleft" width="300"] Android Auto[/caption] Il sistema operativo dal robottino sorridente verde, a quanto pare entrerà all’interno delle autovetture grazie ad Android Auto. Sarà presentato in anteprima al LA Auto Show e il tutto è stato annunciato proprio da Google, e a quanto pare quest’ultima è proprio un’occasione perfetta per l’anteprima. Utilizzarlo sembra molto facile in quanto si tratta di funzioni che si aprono nel momento in cui si entra in macchina, e quindi bisogna connettere il proprio dispositivo al cavo USB. In questo modo la schermata che è posizionata al centro del cruscotto mostra un’interfaccia molto simile a quella di Android, ma in stile Material Design e ovviamente con un layout che è ottimizzato per evitare distrazioni per chi è alla guida. Tutto questo ovviamente per evitare che siano effettuati incidenti, ma per questo è stata anche inserita la funzione comandi vocali, che consente quindi di parlare senza voltarsi per avere le diverse funzioni all’interno della propria auto. La differenza tra Android Auto e CarPlay di Apple, sta nel fatto che il primo offre funzioni basate sulla navigazione su Google Maps e altri servizi vari come ad esempio Spotify ecc, mentre il secondo è costituito da una maggiore apertura verso gli sviluppatori che vogliono inserire le loro app third party.