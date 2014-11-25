Malware Android, una minaccia per tutti i dispositivi
di Redazione
25/11/2014
[caption id="attachment_7343" align="alignleft" width="300"] Logo Android[/caption] Malware Android: Not Compatible.C è un pericolo per i dispositivi ma soprattutto per l’ecosistema del sistema operativo in questione. Quest’ultimo a quanto pare si nasconde mediante l’impiego della crittografia per poi attaccare i dati e le reti aziendali. Questo tipo di malware è stato già diffuso in precedenza nel 2012 da alcuni hacker ma ad oggi c’è una nuova versione che ha iniziato a far discutere negli ultimi giorni in quanto potrebbe essere ancora più pericolosa di quella precedente. A lanciare l’allarme è stato il team di Lookout che con un messaggio sul suo sito ufficiale ha spiegato la situazione e a quanto pare il malware in questione, sarebbe molto difficile da rimuovere dai dispositivi infetti. L’scopo del Malware Android è praticamente quello di installarsi all’interno del tablet o dello smartphone per poi diffondere campagne di spam o sottrarre dati relativi all’azienda e ai singoli utenti. Il fatto che sia chiamata in causa la crittografia è molto particolare, in quanto questa caratteristica rende difficoltosa l’identificazione del traffico generato da questo virus. Se si vuole vedere l’espansione virale, pare che sia diffuso in tutto il mondo e in modo del tutto uniforme, quindi non resta che attendere per avere una soluzione.
