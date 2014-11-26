Android Auto sarà disponibile nella nuova Hyundai Sonata

[caption id="attachment_9073" align="alignleft" width="300"] Android Auto[/caption] Android Auto a quanto para sarà presentato al LA Auto Show e sarà presente sulla nuova Hyundai Sonata nel 2015. Questa fiera sarà senza dubbio un buon modo per dare uno sguardo in anteprima alla tecnologia che è stata messa in pratica dal team di Google con l’intento anche di migliorare le esperienze degli utenti che sicuramente vorranno il massimo. Altro obiettivo importante è quello di voler portare questo sistema operativo all’interno delle automobili. Una delle prime vetture ad offrire questo servizio a quanto pare, sarà proprio il modello Hyundai Sonata al quale basterà connettersi grazie al proprio smartphone e al cavo USB in dotazione sul proprio veicolo. Una volta effettuato questo passo, si vedrà comparire sullo schermo un pannello touch screen della dashboard e l’interfaccia del sistema operativo sarà caratterizzata dallo stile i Material Design, proprio come avviene sull’altro nuovo sistema operativo della Mountain View, ovvero Android 5.0 Lollipop. Non mancheranno assolutamente i comandi locali per evitare quindi anche spiacevoli inconvenienti e distrazioni per il conducente. Non resta altro quindi, per i più interessati alle auto tecnologiche, che provare la nuova Hyundai Sonata e il sistema operativo Android Auto per avere nuovissime e migliori esperienze anche nel campo della guida.