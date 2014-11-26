You Tube concede finalmente gli URL personalizzati

[caption id="attachment_9079" align="alignleft" width="300"] You Tube[/caption] You Tube, a quanto pare ha inserito la possibilità di creare URL personalizzati per tutti gli utenti che hanno almeno 500 iscritti per l’accesso al proprio canale. Il team di sviluppatori è partito da alcuni esempi in via ufficiale per far comprendere l’utilizzo di una feature che di certo renderà felici tutti gli Youtubers. Questo l’esempio: “Quando Tati si è iscritta a YouTube, il suo username era GlamLifeGuru, così l’URL del suo canale è diventato automaticamente youtube.com/GlamLifeGuru. Il canale è poi cresciuto e i fan hanno identificato “Tati” come il suo brand. Così l’indirizzo del canale, spesso il modo più rapido a disposizione dei fan per trovare i suoi contenuti, non ha più rispecchiato il suo nome o il marchio”. Per fare tutto questo è necessario avere almeno 500 iscritti dopodiché si riceverà una mail con le istruzioni necessarie per procedere alla selezione del nuovo indirizzo. Una volta effettuati questi cambiamenti il nuovo URL indirizzerà automaticamente i navigatori ai propri video e queste le parole espresse dal team: “Per essere certi che i creatori di contenuti come Tati possano avere a disposizione un luogo virtuale dove farsi sempre trovare dai fan, lanciamo la personalizzazione degli URL, così da abbinare in modo semplice il nome del canale e quello del brand”.