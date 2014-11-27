Skype per Android si aggiorna anche per i Tablet

[caption id="attachment_7813" align="alignleft" width="300"] Skype[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni, Skype per Android ha una nuova versione che include un riquadro sulle applicazioni in esecuzione nel momento in cui di riceve una videochiamata. La Microsoft infatti ha rilasciato una nuova versione dell’app che consente di avere maggiori funzionalità e soprattutto di migliorare l’utilizzo delle applicazioni, ma anche di miglioramenti prestazionali che l’azienda ha incluso nella release dedicata alle versioni desktop. Da circa un anno tutti gli utenti Android che utilizzano un tablet possono anche sfruttare il multitasking del sistema operativo di Google, soprattutto durante una videochiamata. Questo permetterà quindi di visualizzare un riquadro piccolo durante anche l’utilizzo di altre applicazioni, consentendo dunque di non interrompere ciò che si stava svolgendo in precedenza. Il Picture in Picture quindi è stato pensato appositamente per chi utilizza i tablet in quanto dotati di uno schermo molto più grande rispetto agli altri dispositivi smartphone. Tutto questo si è pensato soprattutto perché queste applicazioni come Skype per Android, sono molto utilizzate anche sui tablet che ad oggi sono molto diffusi soprattutto per lavoro. Quindi non resta altro che scaricare l’aggiornamento Microsoft per avere maggiori funzionalità ma soprattutto migliori esperienze sul proprio desktop. La Microsoft quindi ancora una volta che sta lavorando per migliorare sempre più.