Samsung, Video Hub in chiusura

Samsung Galaxy S3 Per tutti gli "affezionati", ricordiamo che Samsung ha annunciato la chiusura del suo Video Hub, il negozio digitale di film. Ne consegue che gli acquisti potranno essere scaricati entro il 30 dicembre, e attivati sul dispositivo o perduti. La chiusura effettiva sarà comunque anticipata al 1 dicembre, giorno ultimo per poter procedere all'acquisto di nuovi video. Entro il 30 dicembre i film andranno scaricati sui propri dispositivi (fino a un massimo di 5), su cui si intenderà riprodurli, e guardarne almeno 30 secondi entro la mezzanotte della data sopra indicata. Qualora non sarà effettuata tale procedura, i film scaricati non saranno più riproducibili. Ricordiamo infine che i film scaricati rimarranno bloccati nei soli dispositivi prescelti.