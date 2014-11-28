PayPal promuove la settimana internazionale dello shopping

[caption id="attachment_9097" align="alignleft" width="300"] PayPal[/caption] Il Natale sta per arrivare e con lui lo shopping sfrenato per i regali, proprio per questo PayPal ha promosso la settimana internazionale dello shopping online. Tutto questo per incentivare gli utenti ad effettuare acquisti in tempo per il periodo natalizio, in quanto molte persone si riducono sempre all’ultimo minuto. Il general manager dell’azienda ha quindi confermato che molte persone considerano lo shopping natalizio un qualcosa di realmente stressante, mentre molti altri invece preferiscono acquistare online per poi ricevere i regali direttamente a casa propria. Nonostante tutto però il Natale rimane una festa molto amata dagli utenti e proprio per questo è stato studiato anche il comportamento degli acquirenti. Da questi dati è emerso che gli acquisti più gettonati sono i prodotti di bellezza, di abbigliamento e degli accessori di gastronomia. Tutte queste cose dunque, è possibile trovarle anche online e quindi PayPal ha deciso di incentivare i suoi utenti a non solo anticiparsi per l’acquisto dei regali, ma anche ad acquistare direttamente online i regali più richiesti dai propri amici o dal proprio compagno o compagna. Insomma il tutto renderà felice l’intera famiglia che finalmente non dovrà più stressarsi per fare i regali di Natale. L’appuntamento è quindi per il Black Friday il 28 Novembre e il Cyber Monday il 1 Dicembre.