Il sistema operativo iOS 8 arriva al 60% di distribuzione

A quanto pare iOS 8, il nuovo sistema operativo introdotto per alcuni e per i nuovi dispositivi della Apple, ha raggiunto il 60% della distribuzione finalmente. Dopo il 56% che è stato segnato nelle ultime settimane, pare che le novità e i piccoli aggiornamenti per il sistema abbiano invitato gli utenti a passare al neo arrivato. Il recupero però è avvenuto a discapito di iOS 7 che è sceso ormai al 35/ 40% mentre iOS 5 e 6 pare che siano rimasti instabili. Però il passaggio a questo nuovo sistema operativo, è avvenuto grazie alla versione di iOS 8 1.1 che negli ultimi giorni è stata resa disponibile soprattutto per gli utenti che hanno dispositivi vecchi come iPhone 4s e iPad 2. Secondo gli analisti inoltre il sistema operativo in questione potrebbe anche arrivare a superare il 90% della distribuzione e quindi il banco di prova potrebbe essere proprio il periodo natalizio, quando saranno attivati molti dei nuovi device. Nel frattempo però non resta che convincere gli altri utenti a passare al nuovo sistema operativo per avere senza dubbio migliori esperienze con i propri dispositivi Apple. Questo ovviamente in attesa dei nuovi acquisti che sicuramente una volta attivati faranno salire la percentuale di utilizzo.