Il sistema operativo iOS 8 arriva al 60% di distribuzione
di Redazione
28/11/2014
[caption id="attachment_7935" align="alignleft" width="300"] iOS 8[/caption] A quanto pare iOS 8, il nuovo sistema operativo introdotto per alcuni e per i nuovi dispositivi della Apple, ha raggiunto il 60% della distribuzione finalmente. Dopo il 56% che è stato segnato nelle ultime settimane, pare che le novità e i piccoli aggiornamenti per il sistema abbiano invitato gli utenti a passare al neo arrivato. Il recupero però è avvenuto a discapito di iOS 7 che è sceso ormai al 35/ 40% mentre iOS 5 e 6 pare che siano rimasti instabili. Però il passaggio a questo nuovo sistema operativo, è avvenuto grazie alla versione di iOS 8 1.1 che negli ultimi giorni è stata resa disponibile soprattutto per gli utenti che hanno dispositivi vecchi come iPhone 4s e iPad 2. Secondo gli analisti inoltre il sistema operativo in questione potrebbe anche arrivare a superare il 90% della distribuzione e quindi il banco di prova potrebbe essere proprio il periodo natalizio, quando saranno attivati molti dei nuovi device. Nel frattempo però non resta che convincere gli altri utenti a passare al nuovo sistema operativo per avere senza dubbio migliori esperienze con i propri dispositivi Apple. Questo ovviamente in attesa dei nuovi acquisti che sicuramente una volta attivati faranno salire la percentuale di utilizzo.
Articolo Precedente
PayPal promuove la settimana internazionale dello shopping
Articolo Successivo
Samsung si accorda con Apple per la fornitura di CPU
Redazione