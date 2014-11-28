Caricamento...

Samsung si accorda con Apple per la fornitura di CPU

28/11/2014

[caption id="attachment_7801" align="alignleft" width="300"]iOS 7 Apple iOS 7 Apple[/caption]Samsung ha recentemente formalizzato un accordo con Apple, attraverso il quale cerca di concordare con la compagnia americana la fornitura di CPU nei confronti della sede di Cupertino. L’indiscrezione è stata rilanciata dal Korea Times ancor auna volta, sottolineando come attraverso questo accordo Samsung diventerebbe il primo fornitore di chip, superando la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), partner storico di Apple. Korea Times afferma in merito che l’accordo entrerà in vigore solo nel 2016, e prevede che Samsung fornisca ad Apple l’80% dei processori utilizzati sui suoi smartphone e tablet. A Cupertino rimarrebbe quindi la progettazione, mentre a Samsung toccherebbe il processo di realizzazione.

