One Plus, a breve svilupperà un suo sistema operativo

[caption id="attachment_9047" align="alignleft" width="300"] One Plus 2[/caption] One Plus a quanto pare svilupperà un proprio sistema operativo dopo l’accordo che è stato stipulato tra Cyanogen e Micromax. Una base sarà senza dubbio Android 5.0 Lollipop, e secondo alcune statistiche il dispositivo è considerato anche uno dei migliori sul mercato nonostante la difficile reperibilità, ed inoltre continuerà a ricevere degli aggiornamenti. Questa decisione riguardo al sistema operativo è stata presa perché l’azienda già tempo fa aveva ammesso che One Plus sarebbe arrivato anche in India e questo avverrà il 2 dicembre, ma per soddisfare le esigenze degli indiani si è dovuti andare a fare degli aggiornamenti, stipulando così anche un accordo con Micromax. L’azienda però non riesce a comprendere realmente la decisione di Cyanogen, spiegando anche che il supporto per lo smartphone pare che possa continuare anche senza la loro presenza. Gli utenti indiani dunque pare che grazie a tutta questa confusione, riusciranno ad essere i primi ad usufruire del sistema operativo in questione che si baserà su Android 5.0 Lollipop. One Plus però a quanto pare non effettuerà nessuna modifica al Material design e non installerà assolutamente nessun blotware. Non resta quindi che attendere e provare la versione finale del nuovo sistema operativo del dispositivo in questione.
