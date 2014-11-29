Dropbox, uno dei servizi più usati dalle aziende

[caption id="attachment_7722" align="alignleft" width="300"] Dropbox[/caption] Dropbox è uno dei servizi offerto per le aziende che è molto utilizzato grazie alla sincronizzazione e alla condivisione veloce dei file e delle informazioni. Quest’ultimo quindi pare essere molto ma molto più avanti rispetto ai rivali One Drive, Google Box e Google Drive. Uno degli sviluppatori ha fatto emergere che questa piattaforma è utilizzata soprattutto per lo sharing aziendale che è sinonimo di iPad, e tanti altri Tablet. La piattaforma in questione però oltre ad avere la velocità di condivisione, ha anche ormai un nome che difficilmente gli utenti potranno abbandonare, nonostante ci siano tantissimi concorrenti sul mercato. Secondo alcune statistiche, Dropbox viene utilizzato da circa il 45% delle aziende mentre invece One drive solo dal 27% ed infine c’è anche Google Drive che utilizza il 24%. C’è infine in quarta posizione, Box, che è utilizzato solo dal 15% degli utenti e non si tratta quindi di un buon successo. Il resto dei concorrenti è tutto al di sotto del 10% e questi sono dei dati importantissimi per l’azienda ideatrice della piattaforma, in quanto questo significa non solo che il lavoro è stato apprezzato, ma che è praticamente quasi insostituibile. Tutti quelli che non hanno quindi provato Dropbox, possono farlo tranquillamente scaricando l’app in modo gratuito dal proprio store.