Samsung torna sugli schermi pieghevoli per invertire la tendenza

30/11/2014

[caption id="attachment_3404" align="alignleft" width="300"]Samsung Galaxy S4 display Samsung Galaxy S4 display[/caption]Samsung, reduce da dati di vendita non troppo esaltanti, ha in mente di riprendere quota attraverso prodotti innovativi e tecnologie ottimizzate per il grande pubblico, come gli schermi totalmente pieghevoli. Non solo: secondo quanto ricordato dal top management in una recente intervista, vi sarebbe altresì la volontà di avviare nuovi progetti su piattaforme di salute e fitness, andando in tal modo a contrastare le mosse - peraltro, in parte già svelate - di Apple, Google e Microsoft. Punto fondamentale della nuova strategia Samsung sarà inoltre la realtà virtuale: i progetti intorno al Gear VR sono numerosi e solo parzialmente svelati. Che ne pensate?

