Gli acquisti online su iOS, superano quelli di Android

[caption id="attachment_7801" align="alignleft" width="300"] iOS[/caption] Secondo alcune indiscrezioni, il sistema operativo iOS è tra i leader degli acquisti online in quanto è tra i preferiti dagli utenti. A rilevare ciò è stato proprio uno studio di IBM sui sistemi operativi mobili più diffusi. Oltre al sistema di Apple però pare che per l’E – Commerce ci siano anche dei rivali, come ad esempio Android, anche se il rapporto porta che il primo sia a 2 mentre il primo solo a 1 all’interno dei dati del Black Friday. La società da Cupertino quindi pare che non sembra avere ulteriori rivali nonostante tutti ce la stiano mettendo tutta per migliorare le proprie prestazioni. Pare che negli ultimi giorni inoltre, gli utenti iOS abbiano speso addirittura 118,57 dollari, mentre i clienti di Android, quindi Google, solo 95,25 euro. Oltre a queste differenze però, l’IBM spiega anche che lo shopping online stia beneficiando di tutto questo anche grazie alla presenza di molti dispositivi portatili che hanno concesso gli acquisti online, e ovviamente non bisogna comprendere che parlando di dispositivi mobili non si fanno differenze di marca. Dunque rispetto al 2013 sono aumentate le vendite online e non resta che ringraziare le aziende che hanno concesso agli utenti di effettuare queste transazioni anche da casa.