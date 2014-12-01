Facebook Messenger, l'app per le chat di gruppo

[caption id="attachment_7848" align="alignleft" width="300"] Facebook[/caption] Facebook è uno dei social network più utilizzati, amati e discussi del pianeta. Ad oggi però sono tantissime le modifiche che sono state apportate al social e proprio per questo motivo oggi ci si trova a parlare delle chat di gruppo. È stato infatti dedicato un nuovo filmato promozionale per questa funzione che senza dubbio è una delle più amate tra le offerte dall’applicazione. Con quest’ultime infatti è possibile avviare una conversazione con molti più partecipanti, quindi per condividere nello stesso tempo le proprie esperienze con più amici. In questo video promozionale presente su You Tube, senza dubbio simpatico e divertente, ci sono protagonisti che scambiano messaggi per poi accordarsi insieme su cosa mangiare a pranzo tutit insieme. All’interno ovviamente sono anche presenti degli sticker per migliorare le esperienze, ma è stata introdotta anche la possibilità di inviare messaggi vocali brevi e i Mi piace. Tutto questo quindi è un nuovo modo di vedere Facebook che consente anche di organizzare velocemente la propria vita, ma anche per interagire in modo più divertente con i propri contatti. Quindi nonostante il download di questa app Messenger sia stata obbligatoria per gli utenti, ci sono sicuramente dei lati positivi che non si devono sottovalutare.