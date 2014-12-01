One Plus One, le nuove offerte del Black Friday
di Redazione
01/12/2014
One Plus One è uno dei dispositivi che ha preso parte alle offerte presenti per il Black Friday. Infatti per ben 72 ore tutti possono acquistare il dispositivo senza invito e quindi sono state proposte anche offerte per gli accessori. Quello in questione è senza dubbio lo smartphone Android dell’anno e gli utenti non possono fare altro che apprezzare senza nessun dubbio le offerte, ma soprattutto chiunque sia interessato al dispositivo non può lasciarsi scappare questa opportunità. In questo caso però si tratta di particolari sconti in quanto questi ultimi aumenteranno in base al numero di volte che gli utenti riusciranno a condividere l’offerta specifica sui social network. Per acquistare dunque il nuovo One Plus One senza invito o uno dei suoi accessori, non si può far altro che accedere al sito web della casa produttrice nei prossimi giorni, bisogna poi aggiungere al carrello il prodotto desiderato ed infine registrarsi sul sito per procedere con gli acquisti. È importantissimo inoltre inserire i propri dati per consentire le spedizioni. Si tratta di uno dei migliori telefoni messi sul mercato e quindi queste offerte sono state molto gradite dall’utenza esperta, e non resta altro che attendere ulteriori offerte per chiunque fosse interessato.
Articolo Precedente
Facebook Messenger, l'app per le chat di gruppo
Articolo Successivo
Samsung studia smartwatch con "anello"
Redazione