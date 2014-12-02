HTC One M9, il nuovo gioiello tra gli smartphone

[caption id="attachment_9119" align="alignleft" width="300"] HTC One M9[/caption] L’HTC One M9 è il nuovo dispositivo messo a disposizione e pare che arriverà all’inizio del 2015 sul mercato. Ha un bordo con uno schermo da 5,5 pollici QHD e una fotocamera da ben 16 Mp, ma andiamo a vedere nel dettaglio. Le specifiche tecniche del dispositivo sono senza dubbio ottime e a quanto pare si tratterà di uno smartphone eccellente da molti punti di vista. Lo schermo come detto in precedenza avrà 5,5 pollici e sarà ad altissima risoluzione, inoltre il processore è Qualcomm Snapdragon 805 con ben 3 GB di RAM e con una batteria da 35000 mAh e una fotocamera da ben 16 Mp. Gli amanti della fotografia quindi, non potranno assolutamente lamentarsi del dispositivo in questione in quanto è stato anche inserito lo stabilizzatore ottico. Pare però che HTC One M9 voglia abbandonare la caratteristica della doppia fotocamera per lasciare spazio ad altre tecnologie più importanti ovvero quella OIS. Ora che quindi la Beats è della Apple la partnership è stata conclusa, e quindi la casa taiwanese pare che abbia bisogno di trovare un nuovo partner sul mercato, anche se si vocifera che i primi accordi potrebbero essere fatti con Bose. Non si vogliono quindi deludere i fans e continueranno le collaborazioni con grandi case soprattutto per migliorare le esperienze dei clienti e non solo.