Over Lord, è la nuova stampante a 3D a colori

[caption id="attachment_9121" align="alignleft" width="300"] Over Lord[/caption] Over Lord è la nuova stampante 3D che è stata creata appositamente anche per gli oggetti multicolore. Molte sono le stampanti che riescono a creare oggetti, ma solo alcune hanno la possibilità di farlo a colori e in modo differente, inoltre si tratta sempre di dispositivi che hanno dei prezzi altissimi, portati solo ed esclusivamente per le case produttrici o per persone che hanno un budget elevato. La situazione però è stata ribaltata grazie al team Dream Maker che ha deciso di lanciare questo nuovo progetto di crow funding Kickstarter con l’obiettivo di raccogliere dei fondi per poi mandarla in commercio. Tra i punti di forza c’è soprattutto la facilità di utilizzo in quanto basta impugnare un tablet per effettuare il tutto in modo molto veloce e semplice, ma soprattutto intuitivo. Tramite un’app creata appositamente inoltre si può anche selezionare uno dei tanti modelli 3D che sono stati proposti dall’azienda. L’utente inoltre durante i procedimenti di creazione, può decidere di cambiare il colore dei filamenti per poi avere quindi un oggetto completamente colorato. Questa Over Lord dunque, è in grado di riprodurre oggetti larghi massimo 150 mm e alti fino a 160 cm. Chiunque sia interessato, non può far altro che provare questo nuovo dispositivo.