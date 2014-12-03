Google Drive, introdotte le novità per i file e i documenti

[caption id="attachment_8915" align="alignleft" width="300"] Google Drive[/caption] Google Drive ha una nuovissima novità che riguarda soprattutto i documenti e le presentazioni, in particolare per le tabelle e immagini presenti all’interno dei file. La Mountain View ha così annunciato su Google Plus questa nuova possibilità per gli utenti: “Mentre ci avviciniamo alla fine del 2014, ci sono alcuni aggiornamenti a Documenti, Fogli e Presentazioni che possono aiutarvi a rendere i vostri documenti ancora più belli e utili”. All’interno dei documenti ad esempio c’è la possibilità di inserire alcune celle delle tabelle e quindi anche di unirle per poi impostare lo sfondo e i colori con i loro spessori e i bordi, insomma, un modo semplice per ottenere i risultati. Inoltre sarà anche possibile cambiare la tonalità e la luminosità, ma anche la trasparenza e i vari parametri del file. Quanto quindi di stanno assemblando le presentazioni, è anche possibile stabilire come venga mostrato il numero della slide, si tratta di una piccola ma grande e utilissima funzione che permette di avere un servizio molto più completo su Google Drive. C’è stato inoltre anche un restyling in quanto c’è stata l’introduzione di Android 5.0 Lollipop con Material Design, quindi si tratta di un vero e proprio miglioramento fatto per gli utenti.