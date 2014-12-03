Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Google Drive, introdotte le novità per i file e i documenti

Redazione Avatar

di Redazione

03/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_8915" align="alignleft" width="300"]Google Drive Google Drive[/caption] Google Drive ha una nuovissima novità che riguarda soprattutto i documenti e le presentazioni, in particolare per le tabelle e immagini presenti all’interno dei file. La Mountain View ha così annunciato su Google Plus questa nuova possibilità per gli utenti: “Mentre ci avviciniamo alla fine del 2014, ci sono alcuni aggiornamenti a Documenti, Fogli e Presentazioni che possono aiutarvi a rendere i vostri documenti ancora più belli e utili”. All’interno dei documenti ad esempio c’è la possibilità di inserire alcune celle delle tabelle e quindi anche di unirle per poi impostare lo sfondo e i colori con i loro spessori e i bordi, insomma, un modo semplice per ottenere i risultati. Inoltre sarà anche possibile cambiare la tonalità e la luminosità, ma anche la trasparenza e i vari parametri del file. Quanto quindi di stanno assemblando le presentazioni, è anche possibile stabilire come venga mostrato il numero della slide, si tratta di una piccola ma grande e utilissima funzione che permette di avere un servizio molto più completo su Google Drive. C’è stato inoltre anche un restyling in quanto c’è stata l’introduzione di Android 5.0 Lollipop con Material Design, quindi si tratta di un vero e proprio miglioramento fatto per gli utenti.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung costruirà in casa le GPU per il Note 5

Articolo Successivo

Samsung pronta a presentare il primo Tizen low cost

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019