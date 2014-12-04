Samsung costruirà in casa le GPU per il Note 5

[caption id="attachment_494" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy S3[/caption] Secondo quanto riporta il sito internet ZDNet Korea, Samsung starebbe progettando internamente la sua prima GPU, probabilmente pronta al debutto già nel corso del prossimo anno. Fino ad oggi la società sudcoreana ha utilizzato core Cortex dotati di ARM all'interno delle proprie CPU Exynos, mentre per le GPU sono fruiti i modelli Mali di ARM. Dal 2015, invece, Samsung sarebbe pronta a utilizzare GPU progettata interamente al suo interno, e non sarebbe da escludersi la possibilità che nel 2015 possa dunque presentare un nuovo chipset Exynos SoC con la nuova GPU, al fine di implementarla sul prossimo phablet, il Galaxy Note 5. Con questa mossa Samsung ridurrebbe la propria dipendenza dai fornitori, all'interno di una vasta strategia di ottimizzazione dei costi.