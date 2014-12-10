LG G Watch R2 avrà una connessione 4G LTE

[caption id="attachment_8185" align="alignleft" width="300"] LG G Watch R[/caption] L’LG G Watch R2 uscirà a breve e stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni, ci sarà la possibilità di avere la connettività 4G LTE che possiede un quadrante rotondo e Android Wear come sistema operativo. Negli ultimi anni sono molti i dispositivi smartwatch che ovviamente sono entrati sul mercato e attualmente sono altrettanti quelli che si stanno evolvendo per avere a disposizione maggiori funzionalità per concedere poi migliori esperienze ai propri utenti. Questo dispositivo inoltre dovrebbe distinguersi dagli altri in quanto avrà la possibilità di connettersi a 4G LTE, e questa è senza dubbio una nelle novità più importanti per tutti coloro che sono appassionati. Si potrà dunque navigare in rete e ricevere notifiche nella maniera più efficiente possibile e senza abbinare necessariamente altri dispositivi per la funzione. Un problema però riguarda la batteria che attualmente non ha una buona autonomia a causa della connessione 4G di cui abbiamo parlato fino ad ora. Il nuovo LG G Watch R2 quindi potrebbe essere il primo a possedere questa funzionalità ma la presentazione ufficiale pare che arriverà nei prossimi due mesi. Non resta quindi che attendere ulteriori informazioni che riguardano il dispositivo per poi iniziare a comprendere se le caratteristiche sono gradite dall’utenza.