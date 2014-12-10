LG G Watch R2 avrà una connessione 4G LTE
di Redazione
10/12/2014
[caption id="attachment_8185" align="alignleft" width="300"] LG G Watch R[/caption] L’LG G Watch R2 uscirà a breve e stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni, ci sarà la possibilità di avere la connettività 4G LTE che possiede un quadrante rotondo e Android Wear come sistema operativo. Negli ultimi anni sono molti i dispositivi smartwatch che ovviamente sono entrati sul mercato e attualmente sono altrettanti quelli che si stanno evolvendo per avere a disposizione maggiori funzionalità per concedere poi migliori esperienze ai propri utenti. Questo dispositivo inoltre dovrebbe distinguersi dagli altri in quanto avrà la possibilità di connettersi a 4G LTE, e questa è senza dubbio una nelle novità più importanti per tutti coloro che sono appassionati. Si potrà dunque navigare in rete e ricevere notifiche nella maniera più efficiente possibile e senza abbinare necessariamente altri dispositivi per la funzione. Un problema però riguarda la batteria che attualmente non ha una buona autonomia a causa della connessione 4G di cui abbiamo parlato fino ad ora. Il nuovo LG G Watch R2 quindi potrebbe essere il primo a possedere questa funzionalità ma la presentazione ufficiale pare che arriverà nei prossimi due mesi. Non resta quindi che attendere ulteriori informazioni che riguardano il dispositivo per poi iniziare a comprendere se le caratteristiche sono gradite dall’utenza.
Articolo Precedente
Spotify lancia la classifica dei brani più ascoltati nel 2014
Articolo Successivo
Display riciclati da Samsung, le polemiche non si spengono
Redazione