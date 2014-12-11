Spotify lancia la classifica dei brani più ascoltati nel 2014

[caption id="attachment_6939" align="alignleft" width="300"] Spotify su Android[/caption] Spotify come la maggior parte delle applicazioni lancia la classifica dei brani più ascoltati in questo 2014. Ci saranno quindi tutti gli artisti con il maggior successo e tutte le playlist che hanno accompagnato tutti gli amanti della musica in questo periodo. Si tratta dell’evento Year in Music e nella top dei 5 musicisti ci sono degli uomini più apprezzati ci sono: David Guetta, Avicii, Calvin Harris ed Eminem; mentre per le donne ci sono Katy Perry, Ariana Grande, Lana Del Rey,Beyoncè e Lorde. Per le band invece di parla dei Coldplay, Image Dragons, Maroon 5, One Republic e One Direction. Secondo l’applicazione sono moltissime le canzoni tranquille che si ascoltano soprattutto nel post sbornia e il navigare tra le canzoni degli utenti ha fatto comprendere come tutti hanno gusti musicali diversi che però trovano un punto in comune. Ad esempio Wake Me Up di Avicii su Spotify è stata visualizzata più di 200 milioni di volte e questo è senza dubbio in traguardo, soprattutto per il cantante oltre che per il team di sviluppatori, che a questo punto può comprendere come siano tantissimi gli utenti ad utilizzare la piattaforma di streaming musicale da loro creata.