Facebook per Android ha nuovi aggiornamenti sul Trending

Redazione Avatar

di Redazione

11/12/2014

[caption id="attachment_7848" align="alignleft" width="300"]Facebook Facebook[/caption] Facebook per Android ha mostrato che si è aggiornato inserendo Trending sul web aggiungendo anche il supporto per il sistema operativo. Gli utenti inoltre potranno anche vedere gli argomenti più popolari e le conversazioni pubbliche, questi Trending sono gli equivalenti di quelli presenti su Twitter solo che invece di mostrare una lista di parole e hastag, vengono mostrati in tempo reale i contenuti e le reazioni degli utenti alle notizie più importanti. Questo quindi consentirà al popolo di Facebook per Android di seguire i post più popolari ma anche di semplificare il modo in cui le persone riescono a raggiungere i post. La versione originale dei Trending utilizzava e visualizzava una serie di articoli da diverse fonti, ora invece si parla di conversazioni organizzate in cinque sezioni, ovvero: Articles che mostrano come gli organi si informazione stanno comprendo le notizie, In the Story mostra i post delle persone coinvolte all’interno della news, Friends and Groups che mostra cosa dicono gli amici, Near the Scene che mostra i post delle persone vicine ai luoghi in cui la vicenda si svolge ed infine anche i Live Feed che mostrano un flusso in tempo reale delle reazioni nel mondo riguardo alla notizia. Dunque non resta che utilizzare queste nuovissime funzioni.

