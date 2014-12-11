Samsung, nuova opposizione contro Apple

[caption id="attachment_7946" align="alignleft" width="300"] Apple e Samsung[/caption]Si è aperto un nuovo capitolo nell'annosa guerra dei brevetti che coinvolte Samsung e Apple. La compagnia sudcoreana ha infatti recentemente proposto un appello contro la decisione di un giudice americano che, due anni fa, gli aveva imposto di pagare alla compagnia di Cupertino ben 930 milioni di dollari per la violazione di brevetti dell'iPhone. Il legale di Samsung ha fermamente contestato l'infrazione dei brevetti e l'entità della multa, che sarebbe equivalente a tutti gli utili che l'azienda ha realizzato con la vendita degli smartphone considerati come "copiati". Ora il ricorso rischia di aprire un nuovo deterioramento delle relazioni tra le due compagnie, aprendo nuovi anni di contrasti e di conflitti giudiziari dall'esito piuttosto aleatorio...