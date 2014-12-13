Amazon toglie le sue app dal Google Play Store

[caption id="attachment_8443" align="alignleft" width="300"] Amazon[/caption] Amazon secondo alcune indiscrezioni, ha deciso di eliminare la sua applicazione dal Google Play Store, modificando così le clausole contrattuali, la nuova versione però si chiama Amazon Shopping. L’azienda ha quindi confermato tutto questo anche se fino ad ora sono stati moltissimi gli utenti che hanno scaricato l’applicazione, esiste però un link diretto se viene effettuata una ricerca dei risultati e quindi compare l’applicazione in questione. Anche la sezione Apple store inoltre è stata eliminata. Inizialmente è stato integrato un comunicato che però non spiegava bene la situazione, mentre invece a quanto pare se si vedeva nelle sezioni App e Games c’era la possibilità di sfogliare l’intero catalogo digitale. Queste le parole che sono state rilasciate in un comunicato dall’azienda riguardo ad Amazon Shopping: “Non concorrenza. Lei non può utilizzare Market per distribuire o rendere disponibili dei prodotti il cui scopo principale sia facilitare la distribuzione di applicazioni software e giochi da utilizzare su dispositivi Android al di fuori di Market. Store alternativi. Lei non può utilizzare lo Store per distribuire o rendere disponibili prodotti allo scopo di facilitare la distribuzione di applicazioni software e giochi da utilizzare su dispositivi Android al di fuori dello Store”. Non resta quindi che andare sul link diretto per scoprire di più.