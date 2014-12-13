Moto 360 il dispositivo tecnologico della motorola

[caption id="attachment_7962" align="alignleft" width="300"] Moto 360[/caption] Il Moto 360 ha un nuovo display circolare e a quanto pare Rick Hoober, designer della Motorola ha anche spiegato cosa significa progettare un dispositivo dal display circolare come quello in questione. Lo smartwatch inoltre è equipaggiato con un sistema operativo molto conosciuto, ovvero l’Android Wear della Mountain View che da la possibilità di interagire ottimamente con il dispositivo in questione, ma anche di avere delle notifiche perfette ed ottime funzionalità. Per ottenere ulteriori risultati l’azienda ha anche dovuto superare una serie di fide che poi hanno fatto si che le difficoltà abbiano portato ad un ottimo dispositivo. Si è progettato quindi un dispositivo che in ambito tecnologico è davvero interessante, in più il software consente di avere tantissime funzioni ma anche la possibilità di avere delle componenti hardware da utilizzare su prodotti con dei pannelli rettangolari come quelli utilizzati negli smartphone. Non resta altro quindi che attendere ulteriori notizie sul Moto 360 per poi iniziare ad utilizzare il dispositivo come meglio si crede. La Motorola ha quindi anche mostrato come si è cimentata nel mondo della tecnologia per poi dare ai suoi utenti maggiori esperienze positive nel campo degli smartwatch, quindi uno dei campi più nuovi del settore.