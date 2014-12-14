Ford Sync 3 il nuovo sistema aggiornato per le auto

[caption id="attachment_9270" align="alignleft" width="300"] Ford Sync 3[/caption] Ford Sync 3 è un nuovo sistema di infotainment che è stato riprogettato da zero per eliminare tutti i difetti precedenti. Quindi secondo le ultime indiscrezioni QNX ha preso il posto di Microsoft Auto mentre l’hardware è della Texas Instruments che ha permesso anche di incrementare le prestazioni dell’auto. L’interfaccia di Sync 3 quindi è molto più semplice da utilizzare poiché offre la stessa esperienza di prima solo che in modo migliore e soprattutto molto più semplice, compatibile con tutti i dispositivi mobile. L’utente presente all’interno dell’auto quindi può usufruire Ford Sync 3 con i comandi vocali, proprio come Siri all’interno di un’iPhone. Il sistema inoltre riconoscerà il linguaggio naturale dell’utente. La vendita non si sa ancora quando sarà iniziata, ma secondo le indiscrezioni a riguardo sarà integrato sul mercato all’interno delle automobili che sono pronte per la vendita del 2015. Quindi tutti gli utenti interessati non possono far altro che attendere il prossimo anno per poi iniziare ad utilizzare le nuove funzionalità presenti nell’auto, avendo così un’esperienza non solo migliore di guida, ma anche per quanto riguarda il software che riuscirà a rendere possibili molte funzioni e richieste dell’utente alla guida. La Ford dunque anche in questo caso ha mostrato la sua voglia di evolversi per dare il massimo.