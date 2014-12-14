YouTube fa rinascere le GIF animate

[caption id="attachment_9272" align="alignleft" width="300"] YouTube[/caption] YouTube sta sperimentando una nuova funzione e questo consentirebbe di creare anche delle nuove GIF animate che partono dai video presenti sulla piattaforma di streaming. Il primo test è in corso ma ovviamente non si sa ancora come si evolveranno le cose, dipende tutto dal team di sviluppatori e dal lavoro svolto per la creazione. Le GIF animate sono per tutti gli utenti come un ritorno al passato in quanto si tratta del meglio e del peggio degli anni 90, che sono poi tramontate con l’inizio del nuovo millennio e l’inizio dei social network e della nuova tecnologia. Questa nuova funzionalità che sarà introdotta dalla piattaforma di streaming consentirà quindi anche di creare appunto queste immagini movimentate che riassumono i contenuti del video che si vuole visualizzare, scegliendo quindi pochi momenti salienti per poi personalizzare il proprio file. YouTube quindi si sta sviluppando per dare maggiori informazioni riguardo ai suoi video agli utenti, e questo consentirà di aver eun flusso di immagini che possono essere prese dall’inizio alla fine con una lunghezza massima di 6 secondi. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni e iniziare a visualizzare le nuove GIF animate che saranno presenti sulla piattaforma in questione.