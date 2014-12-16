YouTube inserisce la chat live per i clienti Android

[caption id="attachment_9272" align="alignleft" width="300"] YouTube[/caption] È stata introdotta una nuova funzione per tutti gli utenti di YouTube che posseggono un dispositivo Android. Tutto questo è stato possibile con la versione 6.0 dell’aggiornamento che ha introdotto oltre a questa nuova funzione anche tante altre. La più importante novità però riguarda ovviamente la chat in tempo reale e in diretta streaming con gli eventi che sono strasmessi via streaming. Tutto questo quindi consentirà agli utenti di interagire live con tutto ciò che accade nel mondo tramite un semplice strumento di comunicazione introdotto dalla piattaforma. Questa continua conversazione inoltre viene di continuo aggiornata con tutti i messaggi degli altri partecipanti e quindi se si desidera si può partecipare autonomamente e attivamente alla discussione. Il gruppo della Mountain View quindi ha portato sui propri smartphone e sui propri tablet una vera e propria evoluzione, quindi non resta che attendere ulteriori informazioni che magari riguardano l’estensione dell’aggiornamento anche ad altri tipi di dispositivi. Il rollout 6.0 ovviamente è iniziato ma come ben si sa per raggiungere tutti i dispositivi ci vuole un bel po’, quindi gli impazienti possono tranquillamente scaricare gratuitamente il file APK dal sito per avere subito l’aggiornamento disponibile per la piattaforma YouTube. Non resta che effettuare ulteriori aggiornamenti per le funzioni sopra descritte.