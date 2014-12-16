Google Play, ora è possibile pagare con il credito TIM

[caption id="attachment_7126" align="alignleft" width="300"] Google Play[/caption] Secondo quanto riportano alcune recensioni degli utenti su Google Play si ha la possibilità di pagare i contenuti acquistati utilizzando il credito TIM. Quindi tutte le applicazioni, i libri, i giochi, i film e la musica che sono presenti sulla piattaforma possono essere acquistati non più soltanto con le carte di credito, le prepagate e le gift card ma anche grazie al credito telefonico degli operatori. Nelle ultime ore infatti si sono moltiplicate di gran lunga le informazioni a riguardo e a quanto pare tra i vari metodi di pagamento sono risultati anche quelli del traffico per la TIM, questo servizio prima era disponibile solo per alcune compagnie ma a quanto pare è stato esteso. Il tutto è stato rivelato sulla pagina ufficiale di supporto e quindi il rollout dovrebbe avvenire nei prossimi giorni ma ovviamente si parla di anche qualcosa in più in quanto come ben si sa non sempre si riesce a raggiungere subito tutti i dispositivi. Ovviamente oltre alla TIM sono state aggiunte anche altre compagnie per il pagamento delle app su Google Play Store come ad esempio Orange Romania, Orange Polonia e Telenor per l’Ungheria ed infine anche O2 in Repubblica Ceca. Tutto questo è stato fatto con l’obiettivo di semplificare l’operazione di pagamento sulla piattaforma.