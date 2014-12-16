Samsung Galaxy Tab S 10.5 il nuovo concorrente per la Apple

[caption id="attachment_9304" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Tab S 10.5[/caption] Il Samsung Galaxy Tab S 10.5 è sicuramente un top di gamma con il suo 4G LTE che sfida di gran lunga l’iPad Air 2 della casa da Cupertino. Si tratta di un dispositivo con un design e un hardware di alta qualità e con un mix di eleganza e prestazioni, questo modello appartiene alla linea S, e sarà disponivile in due versioni che si differenziano per lo schermo che è di 8,4 pollici e uno da 10.5 pollici. Il dispositivo inoltre è basato su un sistema operativo Android 4.4.2 KitKat ed è sostenuto da un processore octa – core con 3 GB di RAM, le dimensioni sono normali che vanno da 212,8 x 125,6 mm e uno spessore di soli 6,6 mm; inoltre è possibile sapere il peso che è di soli 467 grammi. La parte posteriore è gommata e ben salda al dispositivo, quindi tutto appare molto curato e ben solido anche nella disposizione, è dotato inoltre di uno slot per le schede Micro SD ma quello che sicuramente lo differenzia è la possibilità di connettersi al 4G LTE. Altra caratteristica importante riguarda i due speaker stereo e quindi la buona qualità audio con la possibilità di utilizzare anche delle cuffie con connettore da 3,5 mm.