Huawei Honor 6 Plus un nuovo dispositivo dual SIM

Huawei Honor 6 Plus L'Huawei Honor 6 Plus è un nuovo dispositivo smartphone dual SIM che è equipaggiato al lancio con il sistema operativo Android 4.4 KitKat. Le caratteristiche prevedono un display da 5,5 pollici Full HD con una risoluzione di ben 1920 x 1080 pixel, mentre il processore octa – core Kirin 925 da 1,8 GHz, una GPU Mali – T628MP4 e 3 GB di RAM con una memoria interna da 31 GB per lo storage. La fotocamera è doppia e possiede ben 8 megapixel con una tecnologia Symmetrical Dual Camera che è posizionata sul retro del dispositivo e il secondo obiettivo è frontale da 5 megapixel. L'Huawei Honor 6 Plus è un nuovo dispositivo che possiede anche una connessione WiFi, una 4G LTE e Bluetooth 4.0 e una batteria da 3600 mAh. Le dimensioni invece sono pari a 150,5 x 75,5 x 7,5 mm, quindi molto maneggevole e leggero per chiunque lo tenga alla propria portata. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo al dispositivo in questione per poi decidere di provarlo nei punti vendita in cui è disponibile, anche se a detta degli informatori si tratta di un vero e proprio dispositivo ottimo non solo per i semplici utenti ma anche per quelli business.