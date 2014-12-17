Android One sarà disponibile ad inizio 2015

[caption id="attachment_8372" align="alignleft" width="300"] Android One[/caption] Android One è un nuovo smartphone che promette molto bene e a quanto pare il lancio è previsto per la fine del primo trimestre del 2015. Questa iniziativa è stata presa dalla Mountain View per spingere la diffusione del proprio ecosistema anche in altri paesi come ad esempio l’India. Il progetto è stato anche annunciato in precedenza al Google I/O 2014 che si è verificato lo scorso settembre, a quanto pare i modelli sarebbero tre, quindi Karbonn Sparkle v, Micromax Canvas A1 e Spice Dream Uno. I primi report che sono stati pubblicati lo scorso mese pare che non siano stati molto incoraggianti in quanto le vendite sono al di sotto delle aspettative ed inoltre pare che il tutto sia legato alle tecniche illimitate tra le principali cause del problema. Secondo alcune indiscrezioni però non si vuole assolutamente sventolare bandiera bianca, anzi è arrivata la conferma che il lancio di questi Android One sarà fatto nel primo trimestre del 2015. Queste le parole specifiche: “Abbiamo avuto una risposta eccellente per quanto riguarda i dispositivi Android One. Crediamo che il programma sia destinato a crescere nel tempo”. Non resta altro quindi che attendere ulteriori notizie ufficiali riguardo alla produzione e alla distribuzione dei dispositivi.