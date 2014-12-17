Android 5.1 Lollipop disponibile il primo trimestre del 2015

[caption id="attachment_8667" align="alignleft" width="300"] Android 5.1 Lollipop[/caption] Android 5.1 Lollipop è il nuovo aggiornamento del sistema operativo della Mountain View e a quanto pare ci sono molte possibilità di vederlo già nei prossimi giorni nella linea Nexus. Si parla di un vero e proprio restyling con molte novità all’interno dell’interfaccia e soprattutto per quanto riguarda la durata della batteria, della gestione delle notifiche e quant’altro. Il gruppo di sviluppatori però è anche a conoscenza dei problemi che sono nati dopo il rilascio del major update, ma si lavora già per risolvere il tutto. La distribuzione del sistema operativo quindi non è lontana come si prevedeva e secondo alcune indiscrezioni rilasciate su Android PIT si parla di febbraio 2015. Questo è quanto stato riportato: “Una nostra fonte ci ha informati che Android 5.1 sarà lanciato entro la fine del febbraio 2015 e, da una seconda fonte completamente diversa, abbiamo ricevuto privatamente informazioni riguardanti l’update. Si tratta di un aggiornamento importante con molte nuove funzionalità interessanti”. Ecco alcune funzioni di Android 5.1 Lollipop che saranno probabilmente disponibili, anche se non vi è alcuna certezza a riguardo: Modalità silenziosa, miglioramenti della stabilità di sistema, gestione RAM migliore, correzione di molti bug ed infine cambiamenti della grafica e del layout del dispositivo.