Samsung Galaxy S6 il nuovo dispositivo della casa sudcoreana

Il Samsung Galaxy S6 secondo le ultime indiscrezioni pare che sarà curvo su i due lati e avrà il materiale hardware in alluminio. Inoltre il dispositivo risulta essere molto diverso dal suo predecessore infatti la scocca potrebbe essere uni body oltre alle altre caratteristiche sopra citate. La compagnia sudcoreana quindi finalmente ha inserito dei cambiamenti per quanto riguarda il design, dando così un aspetto e form factor molto diverso rispetto a quei dispositivi della stessa marca ma passati. Il Galaxy S5 non ha avuto un successone con le vendite e quindi si vuol cercare di risollevare l'azienda con un nuovo dispositivo che possa entrare in conflitto con il concorrente Apple. La scocca uni body in alluminio e lo schermo curvo su entrambi i lati quindi e non solo su di un lato, potrebbero essere il fattore vincente a differenza del recente Samsung Galaxy Note Edge. Tutti però si pongono una domanda particolare, sarà realmente così il dispositivo della casa sud coreana Samsung Galaxy S6 in quanto non si hanno ancora delle certezze ma sicuramente secondo le ultime indiscrezioni si potrebbe avere un reale successo in quanto l'utenza già accetta moltissimo queste particolari caratteristiche del dispositivo in questione. Non resta che attendere ulteriori informazioni.